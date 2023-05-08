Неудачный перекур: в Магадане из-за непотушенной сигареты вспыхнула квартира Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На кануне поздно вечером в квартире по улице Гагарина в Магадане случился пожар. После сообщения о происшествии на место оперативно выехали спасатели областного МЧС и мэрии Магадана. Когда пожарные приехали, огонь уже успел охватить оконную раму и подоконник в квартире. Из соседних помещений пришлось эвакуировать троих человек.

- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на внутренние помещения. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, огнем повреждены оконная рама, подоконник и ковровое покрытие, - сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

К счастью, никому из эвакуированных помощь медиков не потребовалась. Как считают дознаватели, причиной пожара могла стать обычная неосторожность при курении. Трагические последствия принес другой пожар, который произошел накануне в жилом доме в Хабаровском крае. В огне погибли двое маленьких детей, одному было два года, а второму три.

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