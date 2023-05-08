Из аэропорта Хабаровска можно бесплатно отправить открытки ко Дню Победы Фото: телеграм-канал международного аэропорта Хабаровска

В аэропорту Хабаровска представили тираж праздничных открыток, посвященных 9 мая. Отправить их можно бесплатно в любую точку страны. На открытках запечатлена набережная реки Амур во время запуска праздничного салюта на День Победы. Проект называется «Привет из Хабаровска», а реализуют он совместно международным аэропортом города и «Почтой России».

- Автор - хабаровский фотограф Евгения Фенько, которая стала известной далеко за пределами региона благодаря своим художественным снимкам, сделанным на камеру мобильного телефона, - рассказали в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Найти открытки можно в каждой зоне аэропорта. Они размещены на специальных ящиках. Воспользоваться возможностью бесплатно отправить открытку может любой пассажир, однако количество их все же ограничено.

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