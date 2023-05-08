Спасатели из Хабаровского края передали на СВО детские письма и гуманитарную помощь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю провели акцию в честь Дня Победы. Спасатели и их дети собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации.

- Тем, кто сейчас находится далеко от дома и исполняет свой долг необходимо знать, что их ждут, в них верят. Им нужна частичка теплоты. Ведь очень многое решает эмоциональный настрой. Мы верим, что получив вещи, письма, открытки от своих земляков, от детей, они почувствуют поддержку, которая сейчас им так необходима! - сказали в МЧС.

Письма, написанные детьми сотрудников, а также открытки и тематические рисунки с поздравлениями на 9 мая и пожеланиями скорее вернуться домой, привезли вместе с гуманитарным грузом в Центр «Единство». Отсюда коробки повезут в зону СВО. Сбор помощи военнослужащим прошел в рамках акции «Все для фронта, все для Победы!».

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