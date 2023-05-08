После гибели детей в пожаре в Хабаровском крае завели уголовное дело Фото: Прокуратура Хабаровского края

После трагической гибели двух малолетних детей во время пожара в Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю, расследовать его будут по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). ЧП случилось 7 мая днем.

- По версии следствия, 7 мая 2023 года в дневное время произошло возгорание в квартире деревянного многоквартирного жилого дома в городе Комсомольске-на-Амуре. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей, - сообщили в следкоме.

Огонь охватил жилой дом в поселке Берлин, 1 в микрорайоне «Дружба». Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей не сразу, а лишь в 19:00. К тому моменту огонь охватил целый этаж. Дети были внутри.

Сейчас следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося. На месте проводят осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются свидетели.

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