В Хабаровске к 9 мая установили стрелы «Лица Победы» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площади Воинской Славы и площади Славы поставили новые стрелы с изображениями героев. «Лица Победы» - архив снимков героев Великой Отечественной войны. В фотографии встроена технология распознавания лиц. Как сообщает правительство Хабаровского края, на сайте проекта можно подгрузить фото своих родственников и близких, участников войны.

- На сайте можно загрузить фотографии своих героев, найти близких на снимках других пользователей и познакомиться с их семьями. На стелах размещена информация о проекте «Лица Победы» и QR-код, ведущий на сайт, - сообщили в правительстве.

Возведение стрел приурочено к празднованию Дня Победы. Отметим, вы этом году почтить память погибших на войне можно будет в рамках акции «бессмертный полк». Массового шествия не будет, однако портреты героев можно будет разместить на автомобилях, одежде и аватарах в социальных сетях и мессенджерах.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.