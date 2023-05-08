Четыре населенных пункта Хабаровского края победили в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды Фото: Правительство Хабаровского края

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подвел итоги конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в субъектах ДФО. От Хабаровского края было подано семь заявок, четыре из низ стали победителями. В этом списке Чегдомын, Тополево, Заветы Ильича и город Николаевск-на-Амуре.

Теперь в Чегдомыне создадут сквер «Молодежный» за 150 миллионов рублей, в Тополево за 50 миллионов рублей благоустроят площадь, еще 150 миллионов получит Николаевск-на-Амуре для своей набережной, а в Заветах Ильича сделают «Матросский парк» за 100 миллионов рублей.

Как отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края, работа по благоустройству общественных территорий расширяется, темпы растут. Благодаря конкурсу жители получили возможность реализовать свои смелые и амбициозные проекты по улучшению условий жизни и отдыха.

В своих проектах субъекты отразили особенности культурного наследия своих территорий и подчеркнули уникальность родных мест. Подход конкурсантов был качественный и детальный.

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