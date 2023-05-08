Больше суток нет вестей: в Хабаровском крае мужчина на катере пропал без вести Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае больше суток идут поиски пропавшего без вести мужчины. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение об исчезновении поступило утром 6 мая. Мужчина уехал на рыбалку на своем катере и пропал.

Исчез рыбак в районе села Иннокентьевка в нанайском районе. До настоящего момента его не нашли. К поискам присоединились спасатели МЧС России. Рыбака ищут на земле, на воде и с воздуха.

- К предполагаемому месту поисков была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в количестве пяти человек и трех единиц техники. В их числе плавсредство для обследования береговой черты и акватории, а также беспилотный летательный аппарат для проведения осмотра местности с воздуха, - сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки обследовано было около 50 километров береговой линии, пока никаких результатов это не принесло, но поиски будут продолжены.

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