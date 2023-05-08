Медицинские организации Хабаровского края присоединились к акции «Бессмертный полк» Фото: минздрав Хабаровского края

Хабаровский край готовится праздновать День Победы. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в ином формате. Традиционного шествия не будет, однако почтить память своих погибших героев жители региона все же смогут. Портреты близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно нанести на одежду, поставить на аватары в социальных сетях и мессенджерах. К акции уже присоединились медицинские учреждения края.

- В больнице имени профессора Войно-Ясенецкого, чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, оформили «Стену памяти». На стенде разместили фотографии и краткую информацию о родственниках 27 сотрудников медицинской организации, которые защищали Родину на фронтах в Великой Отечественной войне или трудились в тылу, - сообщили в минздраве края.

Контент для стендов собирали и подготавливали 20 сотрудников. Помимо этого, в медучреждении оформили окно памяти, а фотографии героев повесили на машины больницы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.