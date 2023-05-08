Михаил Дегтярев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось торжественное мероприятия в честь Дня Победы, на котором глава региона Михаил Дегтярев поздравил ветеранов и их близких с патриотическим праздником. Как отметили в правительстве региона, на собрание пришли ветераны труда, дети военного времени, вдовы участников войны, ветераны Вооруженных сил, правоохранительных ведомств участники спецоперации и многие другие.

Глава региона открыл мероприятие цитатой президента, и отметив, что этот праздник вселяет в русский народ гордость за подвиги предков во времена Великой Отечественной войны.

- Дальневосточникам довелось дважды в 1945-м поднять Знамя Победы - 9 мая и 3 сентября. На фронтах Великой Отечественной сражалось свыше миллиона наших земляков - солдат и офицеров. Многие прошли с боями по 10 тысяч километров: с Дальнего Востока до Берлина и обратно, - сказал губернатор.

В Хабаровском крае 1172 ветерана Великой Отечественной войны, и еще 550 вдов. В 2023 году свои столетние юбилеи отметили 30 человек, а власти региона продолжают заботиться о них на приоритетной основе. Для ветеранов первоочередно оказываются медицинские услуги и патронаж, ведется и адресная помощь, выплачиваются пособия. Так, в канун Дня Победы на единовременные выплаты ветеранам направлено было 48 миллионов рублей.

- К сожалению, уроки истории выучили не все. И сегодня на защиту нашей Родины в борьбе с неонацистами, за единство русского мира встали внуки и правнуки Победителей. В одном строю военнослужащие, мобилизованные и добровольцы героически защищают Донецкую, Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Сражаются за восстановление исторической справедливости и за будущее Отчизны, - говорит Михаил Дегтярев.

На мероприятии губернатор отметил, что в настоящее время вторым фронтом в битве за историческую правду стала помощь участникам СВО и их родным. В регионе развернута большая работа по поддержке Вооруженных сил и их семей, оставшихся дома. Край восстанавливает город Дебальцево.

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