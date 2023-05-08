В Хабаровске поставили баннеры с портретами героев Великой Отечественной войны Фото: скриншот с видео
В Хабаровске на рекламных баннерах разметили портреты героев Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба мэрии города, идею таким образом почтить память великих предков поддержало предпринимательское сообщество, они отложили коммерческие заказы и принялись за печать и натяжку баннеров.
К акции подключились десятки печатных производств. А сами конструкции под портреты отдали предприниматели, которые ранее выкупили их под рекламу.
- Акция «Бессмертный полк» - это наши отцы, деды, прадеды, которые ценой своей жизни завоевали Победу - разгромили фашизм. Чтобы почтить память наших победителей, мы на время разместим их портреты на рекламных конструкциях города. Мы покажем, что помним наших Героев, чтим и никогда не забудем, - сказал Сергей Кравчук.
В новом формате «Бессмертный полк» пройдет в этом году для всех жителей страны. В Хабаровском крае медицинские учреждения уже сделали стенды с героями, поместили портреты на стекла автомобилей.
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