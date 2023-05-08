«Мама, там звери, я обязан…»: Герою России из ЕАО, погибшему за Родину, открыли именной пилон Фото: скриншот с видео

В мемориальном комплексе «Аллея героев» в сквере Победы Биробиджана открыли именной пилон в честь погибшего за Родину земляка - Андрея Ковтуна. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, с участием первых лиц региона. Открытие приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Церемонию в сквере Победы возглавил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. На ней присутствовали члены правительства региона, главы муниципальных образований, руководители и сотрудники силовых ведомств, представители общественных организаций, члены семьи и друзья Андрея Ковтуна, - сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.

Этот пилон стал уже 24-м в комплексе. Андрей Ковтун погиб на спецоперации во время выполнения своего боевого долга. Андрей приезжал домой в отпуск из зоны СВО, и вполне мог уже не возвращаться обратно, однако все же решил вернуться. «Там звери, и я обязан…», - сказал своей матери боец и уехал. Больше живым домой он уже не вернулся.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.