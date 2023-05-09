Стелы проекта «Лица Победы» появились в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск присоединился к новому проекту «Лица Победы», который позволяет найти родных по фотографиям времен Великой Отечественной войны. Тематические стелы установили на площади Воинской Славы и площади Славы.

Задумка проекта – создать единый архив фотографий Героев Великой Отечественной войны, где каждый сможет найти своих близких при помощи встроенной технологии распознавания лиц. На сервисе можно найти контакты владельцев изображений для связи. Также есть возможность загрузить на сайт из семейных архивов фото своих родных, которые принимали участие в войне.

Хабаровск стал одним из 10 городов в России, участвующих в акции. Подобная информация о ней размещена на стелах вместе с QR-кодом, ведущим на сайт https://9may.mail.ru.

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