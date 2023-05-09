Михаил Дегтярев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В преддверии 78-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, поздравил всех с праздником. Глава региона выступил на собрании, гостями которого стали фронтовики, вдовы участников войны, дети военного времени, ветераны труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, боевых действий, участники СВО, их родные и близкие.

- В Хабаровском крае – 1 172 ветерана Великой Отечественной войны. Наша задача – сделать так, чтобы героев окружали внимание и забота. Дальневосточникам довелось дважды в 1945-м поднять Знамя Победы – 9 мая и 3 сентября. В войне сражалось больше миллиона наших земляков. Многие прошли с боями по 10 тысяч километров: с Дальнего Востока до Берлина и обратно, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор выразил слова благодарности Героям военных времен и современности. По словам главы региона, Хабаровский край есть и будет опорой России на Дальнем Востоке.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.