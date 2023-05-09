Отключение горячей воды в Хабаровске 10 мая: кого затронет, когда включат

Горячую воду отключат в трех районах Хабаровска 10 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 мая в Хабаровске начнутся гидравлические испытания. Первый этап затронет тепломагистрали ТЭЦ-2, питающие три района краевой столицы. В связи с этим отключение горячей воды в Хабаровске 10 мая затронет:

- Кировский район в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской – Истомина;

- Центральный район: Амурский бульвар, Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до Шевченко), нечетная сторона Гамарника;

- Индустриальный район в границах Калинина - Волочаевской - четной стороны Гамарника, в переулке Доступном.

Испытания пройдут с 10 по 12 мая. Хабаровчанам обещают включить горячую воду уже в пятницу. Следующая волна отключений запланирована на 15 мая.

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