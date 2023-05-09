Дороги Хабаровска перекроют 9 мая на время парада и салюта
Фото: Александра ШОПЕНКО
В Хабаровске празднуют День Победы, поэтому некоторые улицы в центре города перекрыты. 9 мая временно запрещено движение до 12:00 по:
- Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской;
- Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса;
- Ленина от Ленинградской до Шеронова;
- переулку Облачному от КПП-2 до Лейтенанта Орлова;
- Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Гамарника;
- Дикопольцева от Гамарника до Уссурийского бульвара;
- Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;
- Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;
- Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
Также до 12:30 разрешено движение только для пешеходов по улицам:
- Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до Гоголя;
- Карла Маркса от Гоголя до Московской;
- Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;
- Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;
- Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева;
- четная сторона Амурского бульвара от Шеронова до Дикопольцева;
- Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника.
Дороги перекроют и на время праздничного концерта, который увенчается салютом в честь Дня Победы. Ограничение для проезда транспорта, кроме общественного, будет действовать с 19:00 до 23:30 на улицах:
- Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до Калинина;
- Ленина от Тургенева до Калинина;
- Тургенева от Ленина до переулка Дьяченко;
- в переулке Дьяченко;
- Комсомольской от Ленина до Серышева;
- Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;
- Серышева от стадиона имени Ленина до Калинина;
- Амурском бульваре от стадиона имени Ленина до Калинина.
Напомним, 9 мая в Хабаровске продлят работу общественного транспорта. Уехать из центра после салюта можно будет на автобусах, троллейбусах и трамваях.
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