Дороги Хабаровска перекроют 9 мая на время парада и салюта Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске празднуют День Победы, поэтому некоторые улицы в центре города перекрыты. 9 мая временно запрещено движение до 12:00 по:

- Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской;

- Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса;

- Ленина от Ленинградской до Шеронова;

- переулку Облачному от КПП-2 до Лейтенанта Орлова;

- Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Гамарника;

- Дикопольцева от Гамарника до Уссурийского бульвара;

- Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;

- Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;

- Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.

Также до 12:30 разрешено движение только для пешеходов по улицам:

- Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до Гоголя;

- Карла Маркса от Гоголя до Московской;

- Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;

- Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;

- Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева;

- четная сторона Амурского бульвара от Шеронова до Дикопольцева;

- Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника.

Дороги перекроют и на время праздничного концерта, который увенчается салютом в честь Дня Победы. Ограничение для проезда транспорта, кроме общественного, будет действовать с 19:00 до 23:30 на улицах:

- Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до Калинина;

- Ленина от Тургенева до Калинина;

- Тургенева от Ленина до переулка Дьяченко;

- в переулке Дьяченко;

- Комсомольской от Ленина до Серышева;

- Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;

- Серышева от стадиона имени Ленина до Калинина;

- Амурском бульваре от стадиона имени Ленина до Калинина.

Напомним, 9 мая в Хабаровске продлят работу общественного транспорта. Уехать из центра после салюта можно будет на автобусах, троллейбусах и трамваях.

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