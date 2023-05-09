Знамя Победы подняли в школах Хабаровского края Фото: минобрнауки Хабаровского края

Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли во всех школах Хабаровска. Накануне праздников дети приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад памяти». Кроме того, ребята изучали семейные архивы, делились историями своих прадедов.

Школьники из Вяземского района поучаствовали в церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. К ученикам в гости с историями прошлых лет приходили труженики тыла, дети-герои Великой Отечественной войны, участники СВО и других боевых действий. Ребята, в свою очередь, подготовили рассказы и выступления, украсили школьные коридоры и окна рисунками, плакатами, развесили стенды с письмами с фронта.

Молодежь Хабаровского края также присоединилась к флешмобу «Звезда Победы». Студенты выстроились в форме звезды, почтив память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны.

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