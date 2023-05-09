Втопила на полную: магаданка отправила «Лексус» в кювет, а двух человек – в больницу

Три человека доставлены в больницу в результате ночной аварии в Магадане Фото: УГИБДД по Магадану

Три человека едва не погибли в ночной аварии, произошедшей 9 мая в Магадане. 29-летняя жительница областного центра за рулем «Лексуса» с двумя пассажирами пострадали после того, как иномарка вылетела с дороги в кювет.

- Женщина не выбрала безопасную скорость, из-за чего потеряла управление и съехала с дороги на 1 503 километре трассы «Колыма», - уточнили в УГИБДД Магадана.

От удара о землю капот машины сплющило, выстрелили подушки безопасности. На место приехали медики. Они забрали пострадавших в Ягоднинскую районную больницу. Полицейские проводят проверку на месте аварии, устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе «Колыма» произошла авария с пассажирским автобусом, когда его попыталась обогнать легковушка. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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