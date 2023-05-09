Праздничные концерты во дворах ветеранов прошли в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске организовали концерты прямо во дворах жилых домов, где прошивают ветераны. Торжественные церемонии прошли на Марсовой, 16 и Тихоокеанской, 126. Для Героев выступали сотрудники краевого ГУ МЧС России, комитета по управлению Кировским районом, центра «Родник», кадеты хабаровской школы МЧС, студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения, творческие коллективы.

Для ветеранов устроили музыкальные представления, чтение стихов. Аастасия Ершова, сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, исполнила трогательную песню, которая до мурашек пробрала гостей и участников концерта.

Посмотреть на праздничные представления смогли не только ветераны, но и другие жители близлежащих дворов. Люди с интересом наблюдали за выступлениями из окон, с балконов. Участников поддерживали аплодисментами, а после концертов благодарили их за доброту, искренность, заботу о людях военного поколения.

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