Раскидало по дороге: два человека вылетели из машины при аварии в Комсомольске

Автомобиль перевернулся на высокой скорости в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Авария сродни тех, что можно увидеть в голливудских экшенах, произошла днем 8 мая в городе Юности. Легковушка на высокой скорости съехала с дороги. Колеса потеряли сцепление с асфальтом, из-за чего машину подкинуло вверх и она совершила несколько кувырков в воздухе

- В 15:30 в районе дома № 16 на Бестужева 48-летний водитель «Ниссан Марч» не выбрал безопасную скорость движения. Двигаясь в сторону проспекта Победы он потерял управление над авто и спровоцировал ДТП, - уточнили в ОГИБДД по Комсомольску.

На пассажирском сидении находился 14-летний подросток, не пристегнутый ремнем безопасности. И юноша, и водитель получили травмы. Их доставили в больницу для обследования и лечения. Известно, что у мужчины за рулем легковушки не было ОСАГО, а машина официально не зарегистрирована.

Со слов очевидцев, когда машина кувыркалась в воздухе, из нее сначала вылетел подросток, а после – водитель. На месте аварии видны следы крови, поэтому пользователи в соцсетях предполагают, что у пострадавших довольно серьезные травмы.

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