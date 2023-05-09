Парад в честь Дня Победы прошел в Биробиджане 9 мая Фото: @riabir79 Фото: Социальные сети

Парад в честь Дня Победы собрал сотни людей на главной площади Биробиджана. По главным улицам областного центра прошли около полутора десятка парадных расчетов военнослужащих, формирований силовых ведомств и военно-патриотических объединений. Вслед за торжественным вдоль площади имени Ленина маршем проехала колонна из 16 единиц техники.

В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на трибунах собралось чуть меньше тысячи человек. Остальные жители и гости города следили за событиями в онлайн режиме. Телеканалы Биробиджана транслировали парад в прямом эфире. Многие со слезами на глазах вспоминали события времен Великой Отечественной войны, героев, которые отдали жизни во имя счастливого будущего следующих поколений.

В продолжение праздника всех присутствующих на празднике угостили солдатской кашей и напоили чаем.

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