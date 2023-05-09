На пять дней перекроют улицу Тихоокеанскую в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переустройство теплосетей запланировано в Хабаровске. Работы начнутся в 00:00 10 мая и продлятся до 6 утра 15 мая. В это время Тихоокеанскую улицу перекроют от Даниловского до Бондаря. Автобусы сменят схему движения.

Общественный транспорт № 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68, 71, отправляясь в центр, после остановки «Улица Трехгорная» поедут по улицам Стрельникова и Даниловского на Тихоокеанскую, а потом будут двигаться по прежней схеме. Обратно маршруты № 8, 11, 23, 35, 46В, 49, 68, 71 после остановки «Технический университет» поедут по улицам Даниловского и Стрельникова на Тихоокеанскую и дальше – по привычной схеме.

- На период изменения пути следования посадка-высадка пассажиров будет производиться на остановке «Улица Даниловского», «Северный микрорайон», - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Трамвай №5 будет ехать от вокзала до школы №38.

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