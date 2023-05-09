К грузовому пробегу «Водители России - Водители Победы» присоединились жители Хабаровского края Фото: минтранс Хабаровского края

В четвертый раз в России проходит грузовой пробег «Водители России - Водители Победы» памяти шоферов-фронтовиков. Каждый год география мероприятия только растет. В этот раз к ней присоединились и водители из Хабаровского края.

- В первом автопробеге приняли участие всего 14 магистральных тяготей, сейчас же автопробег насчитывает тысячи участников, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Водители из 34 регионов России объединились, чтобы почтить память тех, кто был за рулем в годы войны. Они украсили свои большегрузы георгиевскими ленами и фотографиями солдат.

В годы войны на более, чем 650 грузовиках работали больше миллиона шоферов. Они доставляли правительственные грузы, боеприпасы и эвакуировали людей. Самым распространенным автомобилем тогда был ГАЗ-АА «Полуторка». Во время блокады Ленинграда по «Дороге жизни» перевезли больше 1,6 миллиона тонн грузов, оттуда эвакуировали 1,4 миллиона человек.

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