Подарки мобилизованным ко Дню Победы развозят волонтеры из Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

Волонтеры из Колымы работают в ДНР, там они развозят подарки к 9 Мая для мобилизованных земляков. Работа в зоне СВО идет по поручению губернатора. Первые аптечки уже получили военные ближайших точек на линии соприкосновения. Там есть все, что нужно для оказания первой помощи. На каждую прикрепили шеврон, железную кружку с поздравлениями, а рукодельницы сшили медведей.

- Внутри аптечки каждого бойца ждет портативная зарядка, бандана «Колыма с нами», пряник от особенных магаданских детей из МОЦО 1, баночка колымского варенья из голубики. Специально по заказу регионального правительства волонтер из Магадана изготовила сухие армейские души, местная мастерица - сухой шампунь. Также в подарке лежит открытка с теплыми словами от губернатора региона, - рассказали в правительстве Магаданской области.

Развозить презенты волонтеры будут в ближайшие дни, чтобы успеть даже в отдаленные районы. А накануне подарки получили семьи героев СВО. Им преподнесли коробки с товарами от местных производителей.

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