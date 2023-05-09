Знамя Победы подняли в школах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Школьники, детсадовцы и студенты Хабаровского края отметили День Победы. В образовательных учреждениях региона прошли мероприятия, приуроченные к празднику. Ребята приняли участие в многочисленных акциях.

Например, в детсадах Комсомольска-на-Амуре прошли занятия «Они сражались за Родину», «Мой дедушка – солдат», «Парад Победы». Воспитатели рассказали им о войне, а потом вместе с ребятами отправились на экскурсию к Вечному огню. Там малыши прочитали стихи и возложили к памятнику цветы.

Школьники региона изучали семейные архивы и рассказывали о своих родственниках-ветеранах. Во время форума «Минута памяти» они поведали эти истории всей стране.

- В школах Вяземского района ученики подняли российский флаг и Знамя Победы. Школьники приняли участие и в акции «Бессмертный полк», оформив стенды с портретами участников войны, рисунками, плакатами и письмами с фронта. В школы пришли труженики тыла, дети-герои войны, участники спецоперации и других боевых действий, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В техникуме городской инфраструктуры Хабаровска прошел открытый урок о войне. К студентам пришел ветеран Николай Бушуев. Он рассказал им о тех годах и о подвигах солдат.

Студенты из других колледжей провели флешмоб «Звезда Победы». Они выстроились в форме звезды, почтив тем самым память тех, кто не вернулся домой с фронта. А еще они украсили окна и двери колледжей рисунками на военные темы и символами Дня Победы.

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