Рекордное количество пар станцевали «Майский вальс» в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
9 мая в Хабаровске с размахом отметили День Победы. Праздник получился по-настоящему грандиозным. Старт ему дал Парад Победы, который прошел на площади Ленина. Продолжились мероприятия на площади Город воинской славы, где 193 пары станцевали «Майский вальс». Несмотря на дождь, в 2023 году количество участников побило рекорд прошлых лет. В 2022-м танцевали 150 пар, а в этом году – 193.
- Своим участием в акции мы хотим отдать дань памяти ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Для нас это не простой танец. Мы старались прочувствовать его, передать эмоции и, конечно же, выразить благодарность нашим Героям, – рассказали Дарья Зонина и Ярослав Ичетовкин, участники акции.
На площадь также приехал Сергей Кравчук, глава города. Он поздравил жителей краевой столицы и даже принял участие в небольшой фотосессии.
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