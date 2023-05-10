Отключения холодной воды в Советской Гавани 10-15 мая: адреса, график, когда включат

Без холодной воды останутся жители Советской Гавани с 10 по 15 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Плановые отключения холодной воды в Советской Гавани с 10 по 15 мая затронут несколько адресов. Временные неудобства будут связаны с плановым ремонтом оборудования и сетей водоснабжения.

КГУП «Региональные коммунальные системы» («РКС») публикует график отключения холодной воды в Советской Гавани на 10-15 мая:

- 10 мая с 9:00-17:00, площадь Победы, 10;

- 11 мая с 9:00-17:00, площадь Победы, 8;

- 12 мая с 9:00-17:00, площадь Победы, 12, улица Советская, 21, 23, 25, 27;

- 15 мая с 9:00-17:00, площадь Победы, 12.

Жителей города просят заранее сделать запасы воды. При аварийных ситуациях и для консультаций можно звонить по телефону диспетчерской службы: 8 (924) 302-05-44.

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