Первый день после перекрытия улицы Тихоокеанской начался с аварий Фото: @dtp_khv Фото: Социальные сети

Из-за ремонта подземных коммуникаций часть улицы Тихоокеанской перекрыли с 10 по 15 мая. Проезд запрещен от Даниловского до Стрельникова. По этим же улицам водителям предлагают объезжать закрытый участок дороги.

В первый же день после перекрытия Тихоокеанской на Даниловского случилась авария, которая парализовала движение транспорта. Рядовое ДТП без серьезных последствий обернулось нервами для хабаровчан, которые не могут утром добраться на работу.

Вереница машин, едущих в обе стороны, не может разминуться на узком участке дороги, где произошла авария. Поэтому водителям приходится по очереди пропускать друг друга, что сильно задерживает движение. Все с ужасом ждут вечера, предвкушая очередную пробку.

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