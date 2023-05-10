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НовостиОбщество9 мая 2023 22:58

Большая пробка образовалась в Хабаровске из-за перекрытия улицы Тихоокеанской

Первый день после перекрытия улицы начался с аварий
Александра ЯВИЩЕНКО
Первый день после перекрытия улицы Тихоокеанской начался с аварий Фото: @dtp_khv

Первый день после перекрытия улицы Тихоокеанской начался с аварий Фото: @dtp_khv

Фото: Социальные сети

Из-за ремонта подземных коммуникаций часть улицы Тихоокеанской перекрыли с 10 по 15 мая. Проезд запрещен от Даниловского до Стрельникова. По этим же улицам водителям предлагают объезжать закрытый участок дороги.

В первый же день после перекрытия Тихоокеанской на Даниловского случилась авария, которая парализовала движение транспорта. Рядовое ДТП без серьезных последствий обернулось нервами для хабаровчан, которые не могут утром добраться на работу.

Вереница машин, едущих в обе стороны, не может разминуться на узком участке дороги, где произошла авария. Поэтому водителям приходится по очереди пропускать друг друга, что сильно задерживает движение. Все с ужасом ждут вечера, предвкушая очередную пробку.

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