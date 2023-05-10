Бросил ребенка на обочине: водитель сбежал после аварии в Комсомольске

Полиция ищет сбежавшего водителя, бросившего пострадавшего мальчика на дороге Фото: ОГИБДД по Комсомольску

9 мая примерно в 17:15 в районе дома № 11 в переулке Силинского случилось ДТП, в результате которого водитель сбежал, не заявив в ГИБДД. «Мазда Титан» ехала по Базовой со стороны переулка Гравийного в сторону Силинского. Водитель не рассчитал скорость и съехал с дороги на обочину, протаранив столб.

- В машине также находился несовершеннолетний пассажир. Он сидел на переднем сидении в момент ДТП. Водитель оставил 12-летнего мальчика с травмами на обочине, а сам уехал с места аварии, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пострадавшего ребенка забрали в больницу, где его обследуют и назначат лечение. Сейчас полиция выясняет личность сбежавшего водителя.

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