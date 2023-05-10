Сезон открыт: первое ДТП с участием электросамоката зафиксировано в Комсомольске

Девушку госпитализировали после падения с электросамоката Фото: ОГИБДД Комсомольска

В городе Юности 9 мая зафиксировали первое ДТП с участием электросамоката. Пострадавшей стала 17-летняя девушка. Примерно в 14:15 она ехала по тротуару в районе дома № 31 на проспекте Первостроителей. Набрав высокую скорость «гонщица» потеряла управление и упала.

- Девушка ударилась об асфальт. Ее с травмами увезли в больницу, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится пострадавшая. Напомним, что самокаты развивают большую скорость и в случае падения можно получить серьезные травмы. Под угрозой оказываются не только те, кто управляет СИМ, но и окружающие. Так, например, в прошлом году восьмилетняя девочка попала в больницу с переломом ключицы, попав под колеса самоката.

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