«Место притяжения» для невнимательных водителей образовалось в Хабаровске

Двойная авария произошла на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Несколько машин «склубились» поздним вечером посреди проспекта 60-летия Октября в Хабаровске. Водитель «Тойоты-Короллы» ехал со стороны Восточного шоссе, но в районе дома №107 Г потерял управление и въехал в стоящую посреди дороги «Тойоту-Марк-2», которая ранее попала в другое ДТП. От толчка «Марк» двинулся с места прямиком на людей, которые в этот момент стояли на проезжей части.
- Пешеходы 22 и 23 лет получили травмы. Позже врачи назначили им амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Также в аварии пострадали 23-летний водитель «Тойоты» и 20-летняя пассажирка «Марка». Им назначили лечение на дому. Известно, что водители обеих иномарок были трезвы в момент аварии.
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