Иван Ступин из Хабаровска победил на международном турнире по боксу Фото: Администрация Хабаровска

Международный турнир по боксу прошел в белорусском городе Гомель. Мероприятие было посвящено празднованию Дня Победы. Одним из победителей соревнований в весе до 71 килограмма стал хабаровский спортсмен Иван Ступин.

- На турнире земляк представлял Россию. В финальном поединке он вышел на ринг против Дмитрия Полякова из Беларуси. По результатам напряженного боя судьи единогласно присвоили победу Ивану Ступину, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Еще в 2018 году боксеру было присвоено звание мастера спорта России. С 2022-го он входит в состав сборной страны по боксу. За последние несколько лет на счету Ивана победы на чемпионате мира среди военнослужащих, чемпионате Европы среди молодежи, призовые места на чемпионате России и медали на других международных и всероссийских турнирах.

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