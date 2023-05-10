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НовостиСпорт10 мая 2023 1:16

Иван Ступин из Хабаровска победил на международном турнире по боксу

Состязания были посвящены Дню Победы
Александра ЯВИЩЕНКО
Иван Ступин из Хабаровска победил на международном турнире по боксу

Иван Ступин из Хабаровска победил на международном турнире по боксу

Фото: Администрация Хабаровска

Международный турнир по боксу прошел в белорусском городе Гомель. Мероприятие было посвящено празднованию Дня Победы. Одним из победителей соревнований в весе до 71 килограмма стал хабаровский спортсмен Иван Ступин.

- На турнире земляк представлял Россию. В финальном поединке он вышел на ринг против Дмитрия Полякова из Беларуси. По результатам напряженного боя судьи единогласно присвоили победу Ивану Ступину, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Еще в 2018 году боксеру было присвоено звание мастера спорта России. С 2022-го он входит в состав сборной страны по боксу. За последние несколько лет на счету Ивана победы на чемпионате мира среди военнослужащих, чемпионате Европы среди молодежи, призовые места на чемпионате России и медали на других международных и всероссийских турнирах.

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