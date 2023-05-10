Умер магаданский писатель Виктор Кузнецов Фото: Магаданское отделение Союза писателей РФ

На 73-м году жизни скончался известный магаданский писатель Виктор Александрович Кузнецов. Талантливый философ и романтик умер 5 мая во Владимире из-за тяжелой болезни, с которой он боролся до конца.

- Виктор знал, насколько серьезна его болезнь. Он перенес множество операций. После одной, остановленной врачами из-за их беспомощности перед болезнью, признался: «Все-таки мне не 27, а уже 72, немало пожил…». Следующая операция оказалась для него последней, - рассказали в Магаданском отделении Союза писателей РФ и Магаданском региональном отделении Союза журналистов России.

Виктора Кузнецова похоронили на высоком берегу в окружении храмов в селе Ославское Суздальского района.

Писатель родился в 1950 году в Шемонаихе. Он рос в Новосибирской области, с 13 лет работал в совхозе на стройке и на полях во время школьных каникул. По вечерам юноша помогал сельским киномеханикам. С 14 лет писал в газеты, сотрудничал на радио. Он с детства хотел быть журналистом.

В Магаданскую область Виктор Кузнецов переехал после военной службы в Арктике и работы в Якутии. Он не боялся физического труда. На Колыме писатель попробовал себя скреперистом-забойщиком на шахтах прииска «40 лет Октября», обработчиком рыбы на плавбазе «Де Кастри», строил ЛЭП «Среднекан - Оротукан», был пожарным, взрывником, старателем и сменил еще несколько профессий.

Именно в Магаданской области Виктор Кузнецов состоялся как писатель. Его первые книги - «Музыка по ночам» и «Что имеем - не храним…». Он продолжал работать и писать, пока в 1989 году не переехал во Владимир. Там он возглавил информационный холдинг администрации Владимирской области, в который входили нескольких областных СМИ.

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