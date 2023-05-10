Дружба закончилась: женщина написала заявление на подругу из-за кольца в Хабаровском крае

Полиция поймала 19-летнюю подозреваемую в краже кольца у подруги Фото: Иван МАКЕЕВ

Посиделки подруг закончились заявлением в полицию от одной из них. Пока одна из приятельниц спала, другая обокрала ее и сбежала.

С заявлением о краже обратилась 33-летняя жительница Вяземского района. Она пригласила в гости подругу, с которой они некоторое время жили вместе. В один из вечеров женщины решили устроить застолье. Хозяйка квартиры перебрала с алкоголем и уснула, а ее гостья воспользовалась моментом, забрала из комода золотое кольцо за 28 тысяч рублей и сбежала.

- По подозрению в краже была задержана 19-летняя безработная, ранее судимая знакомая потерпевшей. Она призналась, что сдала украденное кольцо в ломбард, а деньги потратила, - рассказали в полиции Вяземского района.

Расследование продолжается. За кражу подозреваемая может лишиться свободы на срок до шести лет.

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