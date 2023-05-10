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НовостиОбщество10 мая 2023 2:56

Шесть лесных пожаров тушат после майских выходных в Хабаровском крае

Всего в регионе за четыре дня произошло 42 возгорания
Александра ЯВИЩЕНКО
Шесть лесных пожаров тушат после майских выходных в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Шесть лесных пожаров тушат после майских выходных в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

За праздничные выходные в Хабаровском крае зафиксировано 42 возгорания сухой травы. Почти все очаги удалось быстро подавить, но шесть пожаров все еще действуют на территории Верхнебуреинского, Амурского, Солнечного, Ульчского и Ванинского районов. На их ликвидацию направлены 373 сотрудника, 51 единица техники, среди которых восемь вертолетов. По расчетам потушить все очаги получится в ближайшие сутки.

- За 9 мая в крае ликвидировано 10 пожаров. Но пока один очаг тушат, успевают появиться другие. Все возгорания происходят около населенных пунктов. То есть люди пускают палы, разжигают костры, не задумываясь над тем, что даже небольшое возгорание может перерасти в крупный пожар. В итоге так и происходит. Несмотря на предупреждения, в майские праздники мы получили пусть и небольшой, но всплеск пожаров, - рассказали сотрудники отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Хабаровского края.

В 13 районах края открыт пожароопасный сезон, а в Верхнебуреинском районе, Хабаровске и Комсомольске действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры. Нарушителям грозят штрафы в десятки тысяч рублей.

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