Готовность самолетов-амфибий БЕ-200ЧС проверили авиаторы МЧС в Хабаровске

Готовность самолетов-амфибий Бе-200ЧС проверили авиаторы МЧС России в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пилоты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России провели технический облет самолетов-амфибий БЕ-200ЧС на акватории Амура в районе села Вятское. Работу экипажа координировал с реки на катере руководитель полетов Дмитрий Уланов.

- Перед использованием самолетов летом нужно их проверить на герметичность и исправность всех систем. Во время нахождения на катере одна из моих задач - отслеживать метеообстановку: ветер, волнение. Также нужно следить, чтобы в районе полетов не было других судов на реке, крупного мусора, птиц, - рассказал Дмитрий Уланов.

Буквально сразу после проверки и подготовки самолет отправился выполнять боевые задачи. С его помощью удалось потушить пожар на острове Дачный. «Амфибия» 20 раз возвращалась к месту возгорания для сброса воды общим объемом 145 тонн.

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