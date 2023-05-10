Женщина в больнице: автобус протаранил легковушку в Хабаровске

Хабаровчанка пострадала в аварии с пассажирским автобусом на улице Полярной Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Автобус маршрута №8 вез пассажиров по Полярной, когда люди в салоне услышали громкий удар, после которого машина остановилась. Причиной стало столкновение с легковушкой, которая двигалась по встречке. Оказалось, что водитель автобуса не пропустил машину при повороте налево, хотя по правилам он должен был предоставить ей преимущество в движении.

- ДТП произошло в районе дома №69/1 примерно в 9:50. Под массивный кузов автобуса попала «Сузуки», за рулем которой сидела 45-летняя женщина. Она получила травмы и была доставлена в больницу для обследования, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Тем временем сотрудники автоинспекции напоминают водителям, что при повороте налево или развороте вне перекрестка нужно уступить дорогу встречным машинам.

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