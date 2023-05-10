Больше полкило пороха, три ружья и куча патронов: арсенал нашли в диване комсомольчанина

Оружие и взрывчатку нашли полицейские у мужчины из Комсомольска-на-Амуре Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Схрон с оружием и боеприпасами нашли полицейские дома у жителя Города юности. Мужчина пытался оправдаться, мол, все добро нашел, но отвертеться от обвинения у него не вышло.

Сотрудники уголовного розыска провели обыск в доме у 57-летнего комсомольчанина. Правоохранители обнаружили целый арсенал, который мужчина прятал от посторонних глаз в диване. Среди находок оказалось три ружья: комбинированное охотничье 5,6 калибра и 147 патронов к нему, а еще два длинноствольных 12 и 16 калибра. Второй тайник находился в столе. Там нашлось 624 грамма бездымного пороха.

- Подозреваемый рассказал, что ружье с патронами он обнаружил осенью 2011 года на берегу озера Хумминское Комсомольского района, а порох - при уборке в 1999 году в доме, принадлежащем дедушке его жены. Находки он решил оставить себе, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели дело по двум статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, патронов, а также взрывчатых веществ. С него взяли подписку о невыезде до конца следствия. Кроме прочего, мужчина стал фигурантом и административного дела за незаконное хранение двух ружей.

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