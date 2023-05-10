Хабаровчанам обещают холодную ночь 11 мая после отключения отопления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
10 мая в Хабаровске отключили отопление, так как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держалась выше +8 градусов. Несмотря на это по ночам все еще холодно, из-за чего температура в квартирах хабаровчан может сильно понизиться. Так, по прогнозам синоптиков, 11 мая ночью ожидается от +2 до +4, зато днем потеплеет до +18 градусов. При этом в городе погода будет практически безветренной. Иногда порывы буду доходить до восьми метров в секунду. Вероятность осадков в четверг будет низкой.
На юге Хабаровского края ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от -1 до +4, а днем от +16 до +21. Местами возможен небольшой дождь.
В центре региона ожидается солнечная погода без осадков. Скорость ветра - до 10 метров в секунду. На градуснике ночью будет от -5 до +5, а днем от +6 до +21 градуса.
Северные территории также порадует солнечная погода. Ночью ожидается от -6 до ноля градусов, а днем местами потеплеет до +18. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.
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