Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 4:55

Исправить ошибки при строительстве интерната для пожилых потребовала прокуратура ЕАО

Есть риск срыва работ
Василина ВАСИЛЬЕВА
Исправить ошибки при строительстве интерната для пожилых потребовала прокуратура ЕАО

Исправить ошибки при строительстве интерната для пожилых потребовала прокуратура ЕАО

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Еврейской автономной области прошло заседание под руководством прокурора региона. На нем специалисты обсудили реализацию нацпроекта «Демография». Оказалось, что тут есть нарушения.

В области строится дом-интернат для пожилых. Сейчас продолжается работа над основным зданием: специалисты проводят отделочные работы, устраивают фасад. Однако выяснилось, что нужны дополнительные работы и стройматериалы.

- По итогам состоявшегося обсуждения прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов потребовал от руководителей профильных департаментов правительства ЕАО обеспечить системный контроль за выполнением работ по строительству дома-интерната, качеством проводимых подрядной организацией работ, а также за соблюдением сроков их выполнения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

А чтобы сроки не сорвались, и не появились другие нарушения, прокурор объявил подрядчику предостережение и потребовал устранить недостатки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.