Исправить ошибки при строительстве интерната для пожилых потребовала прокуратура ЕАО
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Еврейской автономной области прошло заседание под руководством прокурора региона. На нем специалисты обсудили реализацию нацпроекта «Демография». Оказалось, что тут есть нарушения.
В области строится дом-интернат для пожилых. Сейчас продолжается работа над основным зданием: специалисты проводят отделочные работы, устраивают фасад. Однако выяснилось, что нужны дополнительные работы и стройматериалы.
- По итогам состоявшегося обсуждения прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов потребовал от руководителей профильных департаментов правительства ЕАО обеспечить системный контроль за выполнением работ по строительству дома-интерната, качеством проводимых подрядной организацией работ, а также за соблюдением сроков их выполнения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
А чтобы сроки не сорвались, и не появились другие нарушения, прокурор объявил подрядчику предостережение и потребовал устранить недостатки.
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