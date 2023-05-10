Житель Хабаровского края украл флаг с площади после Дня Победы Фото: скриншот

Празднование Дня Победы в Ванино обернулось кражей. Один из местных жителей утащил с площади Мира красный флаг: прямо выломал его вместе с креплением и ушел. Действия хулигана попали на камеры видеонаблюдения.

О случившемся рассказали в администрации Ванинского района. Они попросили помощи жителей в поисках мужчины.

- Убедительно просим вернуть флаг в районную администрацию. Уважаемые жители! Если вы узнали похитителя, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112, - сказали в администрации.

Специалисты также напомнили: внешний вид района зависит только от людей. Поэтому не стоит его портить своими поступками.

Напомним, в Хабаровском крае женщина написала заявление на свою подругу за кражу кольца. Подозреваемую в преступлении полиция уже поймала. Девушке 19 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.