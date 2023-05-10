Житель Хабаровского края украл флаг с площади после Дня Победы Фото: скриншот
Празднование Дня Победы в Ванино обернулось кражей. Один из местных жителей утащил с площади Мира красный флаг: прямо выломал его вместе с креплением и ушел. Действия хулигана попали на камеры видеонаблюдения.
О случившемся рассказали в администрации Ванинского района. Они попросили помощи жителей в поисках мужчины.
- Убедительно просим вернуть флаг в районную администрацию. Уважаемые жители! Если вы узнали похитителя, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112, - сказали в администрации.
Специалисты также напомнили: внешний вид района зависит только от людей. Поэтому не стоит его портить своими поступками.
Напомним, в Хабаровском крае женщина написала заявление на свою подругу за кражу кольца. Подозреваемую в преступлении полиция уже поймала. Девушке 19 лет.
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