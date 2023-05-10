«Угнали» лодку и бросили в лесу: двое рецидивистов обокрали рыбака в Советской Гавани

Полиция раскрыла кражу на территории базы отдыха в Хабаровском крае
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестные похитили лодку и рыбацкие принадлежности в сумме на 90 тысяч рублей с охраняемой территории базы отдыха в районе реки Коппи. Правоохранители вычислили подозреваемых - двух 20-летних ранее судимых мужчин.
- Установлено, что обвиняемые вместе со сторожем распивали алкоголь. Когда работник уснул, они украли лодку, удочки, электрический и ручной насосы, рыбацкий комбинезон. Плавсредство они спрятали недалеко в лесу, собираясь вернуться за ним позже. Остальные вещи на автомобиле довезли до гаража одного из похитителей и перенесли в погреб. Украденное мужчины собирались продать, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Расследование закончено. Сторона обвинения передала материалы дела в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные вещи и лодку вернули владельцу.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru