«Угнали» лодку и бросили в лесу: двое рецидивистов обокрали рыбака в Советской Гавани

Полиция раскрыла кражу на территории базы отдыха в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестные похитили лодку и рыбацкие принадлежности в сумме на 90 тысяч рублей с охраняемой территории базы отдыха в районе реки Коппи. Правоохранители вычислили подозреваемых - двух 20-летних ранее судимых мужчин.

- Установлено, что обвиняемые вместе со сторожем распивали алкоголь. Когда работник уснул, они украли лодку, удочки, электрический и ручной насосы, рыбацкий комбинезон. Плавсредство они спрятали недалеко в лесу, собираясь вернуться за ним позже. Остальные вещи на автомобиле довезли до гаража одного из похитителей и перенесли в погреб. Украденное мужчины собирались продать, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование закончено. Сторона обвинения передала материалы дела в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные вещи и лодку вернули владельцу.

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