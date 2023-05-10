Заболеваемость коронавирусом резко снизилась в Хабаровском крае
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Хабаровском крае снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Последние три дня тяжелых случаев ковида стало меньше, и людям не требовалась госпитализация.
- В выходные, приуроченные к празднованию Дня Победы, в сутки регистрировали в среднем по 45 пациентов с коронавирусной инфекцией, когда как в начале мая - около 55, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
За первую неделю мая коронавирус подхватили 316 хабаровчан, и это меньше, чем за предыдущий период. В больницы попали 10 человек, койки для пациентов развернуты в двух медучреждениях региона. Такие данные приводит Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
Выздоровели 417 человек. Всего за три года страшной пандемии ковидом переболели 230 466 жителей края - это, в том числе, и повторные случаи заражения.
Ситуация по заболеваемости в крае оценивается как стабильная.
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