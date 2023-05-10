Первые пять улиц отремонтировали по нацпроекту в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

С потеплением в Городе юности стартовали работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Прошло не больше месяца, как первые пять улиц уже привели в порядок и готовят к сдаче. Все они находятся в Ленинском округе Комсомольска: улицы Степная, Рабочая, Южная, Пугачева, Баррикадная. Общая протяженность отремонтированных участков составила 2,8 километра. Примут объекты до 14 мая.

- Проверят выполненную работу подрядчиков специалисты управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства, представители Общественного совета, депутаты гордумы, - рассказали в администрации Комсомольска.

Сейчас в Городе юности работы продолжаются на 11 улицах. Всего в 2023 году будет отремонтировано 40 участков дорог общей протяженностью больше 34 километров.

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