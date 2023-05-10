Выставка «Хроники Великого праздника» открылась в аэропорту Хабаровска

Выставка «Хроники Великого праздника» открылась в аэропорту Хабаровск
Фото: Администрация Хабаровска
Жители и гости краевой столицы смогут увидеть кадры с празднования Дня Победы в Хабаровске, сделанные в разные годы. В аэропорту открылась выставка фотографий, которая насчитывает 40 экспонатов. Все снимки сделаны местными фотографами. Под каждым кадром указаны автор и описание.
- Гости выставки могут увидеть шествия «Бессмертного полка», ветеранов на трибунах, военную технику, лица восторженных горожан, наблюдающих за парадом Победы, - рассказали в администрации Хабаровска.
Увидеть экспозицию можно на третьем этаже терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Она будет работать каждый день до конца июня. Посетить выставку можно бесплатно.
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