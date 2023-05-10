День здоровья и спорта пройдет в Хабаровске 13 мая
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровчане отметят День здоровья и спорта уже в ближайшую субботу. 13 мая с 12:00 до 16:00 в парке «Динамо» будут работать четыре тематические аллеи: спортивная, медицинская, детская и концертная. На первой будут проходить мастер-классы и соревнования. Каждый сможет испытать себя на выносливость и проверить физическую подготовку.
В медицинской зоне будут присутствовать врачи центра здоровья «Вивея». Здесь можно будет сделать экспресс-тесты на разные болезни, получить консультации специалистов. Представители МЧС России расскажут о методах оказания экстренной медицинской помощи.
На площадке для детей пройдут развлекательные мероприятия. Ребятам расскажут о строении зубов, научат правильно их чистить. Также для родителей и детей пройдет мастер-класс по быстрому чтению и развитию памяти.
На концертной аллее покажут музыкальные и творческие номера, проведут викторины и конкурсы на тему ЗОЖ. Лучшим участникам достанутся призы.
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