Больше недели спасатели тушили пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО Фото: правительство ЕАО
В Еврейской автономной области потушили пожар в заповеднике «Бастак». Окончательно справиться с огнем, который вспыхнул в начале мая, спасателям удалось лишь девятого числа. Горели 22 гектара земли.
Тушить пожар начали 1 мая. С ним боролись 130 человек - не только из автономии, помогать в регион приезжали и хабаровские специалисты.
- Привлекались сотрудники заповедника, хабаровской авиалесоохраны, лесопожарных служб области и силы федерального резерва. Ликвидированы также все ранее действовавшие лесные пожары на территории лесного фонда области. Пожарные возвращаются к месту постоянного базирования, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Между тем в области продолжает действовать пожароопасный период. Разводить костры, жечь траву и посещать леса пока еще запрещено. Летом специалисты начнут восстанавливать поврежденные деревья.
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