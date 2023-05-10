Территорию будущего спорткомплекса представили инвесторам в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске на перекрестке улиц Узловой и Световой, в жилом микрорайоне, появится спортивно-оздоровительный комплекс. С территорией накануне познакомили инвесторов. Для здания подобрали несколько участков, площадь которых превысила 21 тысячу квадратных метров.

- Они больше всего отвечают запросам инвестора: земли подходят для обеспечения занятий спортом в помещениях, размещения спортивных клубов, залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях. При этом сюда легко и комфортно добираться как на личном, так и на общественном транспорте: недалеко от участка находится автобусная остановка, - рассказали в администрации Хабаровска.

Рядом есть точки для подключения комплекса к электричеству, теплу и водоснабжению. Передать участок инвестору мэрия планирует по концессионному соглашению.

Напомним, спортсмен Иван Ступкин из Хабаровска победил на международном турнире по боксу.

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