Новое оборудование поступило в детские школы искусств Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
В детские школы искусств Хабаровского края поступило новое оборудование. Современные инструменты закупили по национальному проекту «Культура». Так, 16 миллионов рублей потратили на обновление учреждений в Ванинском, Николаевском, Вяземском и Бикинском районах.
- Учебный процесс становится комфортнее, а качество образования растет. Мы видим, как востребованы сегодня творческие профессии, и делаем все, чтобы удовлетворить этот спрос, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
Кроме того, планируется купить еще 50 музыкальных инструментов, 250 учебных пособий и больше 70 единиц другого оборудования, среди которого мольберты, интерактивные доски и звукоусилители. Первая партия уже поступила в музыкальные школы Бикинского и Ванинского районов.
За четыре года в Хабаровский край по нацпроекту направили почти 900 миллионов рублей. На них построили новые дома культуры и отремонтировали уже работающие, а в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре появился виртуальный зрительный зал.
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