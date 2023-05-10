Получить соцвыплаты на карту «Муравьев-Амурский» смогут жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае действует карта «Муравьев-Амурский». Она работает в системе «Мир» и может быть транспортной, бонусной и банковской картой. Также с ее помощью держатели могут ставить электронные подписи, а теперь и получать социальные выплаты. Специалисты минсоцзащиты этот процесс уже протестировали.

- Я одна из первых подключила свою уже действующую карту. Сделала это в личном кабинете интернет-портала с помощью подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Теперь выплаты будут приходить автоматически. Очень порадовало, что карта предоставляет доступ к скидкам и бонусам в отдельных магазинах, услугами которых я пользуюсь, - рассказала Юлия Сергеева, главный специалист отдела социальной поддержки населения по Кировскому и Краснофлотскому районам.

Чтобы пособия приходили на карту «Муравьев-Амурский», нужно обратиться в соцзащиту с заявлением. Стать участниками программы могут получатели новых карт или держатели уже работающих, но на базе «Мира».

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