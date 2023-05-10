Хабаровский суд приостановил деятельность производителя фастфуда, которым отравились 13 человек

Вместе с крабовой палочкой покупателям доставалась и кишечная Фото: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю/Кирилл Кеменев

Железнодорожный суд Хабаровска приостановил деятельность ООО «Сиеста-фуд» на 90 дней. Продукцией бренда фастфуда отравились 13 жителей города. На производство пришли сотрудники Роспотребнадзора, которые установили многочисленные нарушения в цехах.

- Было проведено эпидемиологическое расследование по факту регистрации острой кишечной инфекции у жителей города. Был составлен протокол о временном запрете деятельности производителя. Суд постановил прекратить производство продукции компании до устранения нарушений, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На кухне царил полный хаос: на стенах грибок, продукты раскиданы по всему помещению, грязные тряпки сушились на батареях. «Сиеста-фуд» производила сэндвичи, онигири, салаты, сырники и другую продукцию. Найти ее можно было практически в каждом продуктовом магазине Хабаровска. Сейчас работать фирма не может, а продукция исчезла с полок супермаркетов.

На данный момент решается вопрос о полном закрытии фирмы. Более того, руководство проходит по делу об оказании некачественных услуг. Ответственным лицам грозит как минимум штраф до 300 тысяч рублей, как максимум - два года лишения свободы.

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